Миллионы украинцев могут получить помощь от государства

Украинцам аннулируют налоговые долги, сумма которых составляет менее 3,06 тыс. грн

Как передает Politeka, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Так, по словам главы государства, почти 4 млн украинцев, у которых есть налоговый долг размером менее 3,06 тыс грн, эту задолженность аннулируют.

"Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг до 3,06 тысяч грн, этот долг будет аннулирован", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в Украине введут "налоговые каникулы". При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая с единым социальным взносом.

По словам Зеленского, в ближайшее время на рассмотрение украинского парламента будет вынесен ряд законопроектов для помощи бизнесу в период карантина.

Также Зеленский пообещал денежную помощь в размере 8 тысяч грн для ФЛП.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник, и кафе, где вы работали, закрывается, вы сможете получить 8 тысяч гривен", - рассказал Зеленский.

Указанными законопроектами предусматривается такая помощь:

единоразовая помощь (8 тыс. грн) тем, чья работа или бизнес пострадали от карантина (заказать такую помощь можно будет через приложение "Дія");

компенсация расходов на оплату ЕСВ;

налоговые каникулы для ФЛП первой группы;

компенсация расходов на оплату ЕСВ для почти 120 тысяч юридических лиц.

Зеленский также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такие инициативы, и украинцы получат обещанную помощь.

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