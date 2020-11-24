Украинцам аннулируют налоговые долги, сумма которых составляет менее 3,06 тыс. грн
Как передает Politeka, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Так, по словам главы государства, почти 4 млн украинцев, у которых есть налоговый долг размером менее 3,06 тыс грн, эту задолженность аннулируют.
"Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг до 3,06 тысяч грн, этот долг будет аннулирован", - отметил он.
Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами»
Счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна..."
Дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!
Поседевший Тарзан вернулся к Королевой и ошарашил внешностью после скандала с изменами: "Как-то стремно..."
Кроме того, по его словам, в Украине введут "налоговые каникулы". При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая с единым социальным взносом.
По словам Зеленского, в ближайшее время на рассмотрение украинского парламента будет вынесен ряд законопроектов для помощи бизнесу в период карантина.
Также Зеленский пообещал денежную помощь в размере 8 тысяч грн для ФЛП.
"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник, и кафе, где вы работали, закрывается, вы сможете получить 8 тысяч гривен", - рассказал Зеленский.
Указанными законопроектами предусматривается такая помощь:
- единоразовая помощь (8 тыс. грн) тем, чья работа или бизнес пострадали от карантина (заказать такую помощь можно будет через приложение "Дія");
- компенсация расходов на оплату ЕСВ;
- налоговые каникулы для ФЛП первой группы;
- компенсация расходов на оплату ЕСВ для почти 120 тысяч юридических лиц.
Зеленский также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такие инициативы, и украинцы получат обещанную помощь.
Напомним, состояние Зеленского и Ермака резко изменилось, Мендель раскрыла детали: что известно.
Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.
Также Politeka сообщала, что в ОП раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: "падение ВВП не более...".