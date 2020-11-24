Підвищення зарплат, яке обіцяли українцям ще влітку, знову перенесли

Так, Кабінет Міністрів вирішив ще на рік відстрочити реалізацію прийнятої в липні 2019 року Постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70% у зв'язку з відсутністю коштів.

Про це йдеться в постанові уряду №1149 від 23 листопада.

Ще 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата вчителів мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році зрости до 3-х мінімумів, у 2022 році повинна була скласти 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році вирости до 3-х мінімумів, в 20 3,5 мінімуму та з січня 2023 року – 4 прожиткових мінімумів.

Пізніше заявили, що ні в державному, ні в місцевих бюджетах немає грошей, щоб виконати таку постанову і її реалізацію вирішили відкласти до 31 грудня 2020 року.

При цьому Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше прийнятої постанови № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки", яким передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в 2021 році необхідно 50 млрд грн.

Українці бурхливо відреагували на нове рішення Кабінету Міністрів.

"Ну звичайно! У них же мінімум 4.000$ в місяць зарплата! Коли у пенсіонерів 40$ в місяць! Почекають!", "Та скільки можна підвищувати? Майте совість, 4000$ це вже мало? Козна вже порожня через вас 😡", " куди вже підвищувати 4к і так мажорня», «треба, напевно, всім вчителям поувольняться. Про них якось ніхто не думає!", "вчителі отримують 4000 баксів!Куди цим вчителям ще додавати?!.. досить!» ,- іронічно коментують новину в мережі.

Нагадавши, українців попередили про проблеми через локдауну, під ударом зарплати і ціни.

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