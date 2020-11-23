Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", влаштувала розкішний зимовий відпочинок на гірськолижному курорті

Хільде намагається показувати в своєму профілі в Instagram тільки найяскравіші, стильні і сміливі фото. При цьому дівчина не соромиться підкреслити фігуру пікантними образами і розбурхати публіку завдяки вдалому вибору бікіні або спортивного костюма.

Так, цього разу Осланд вирішила показати цілу серію яскравих фото з гірськолижного курорту, який вона відвідувала разом зі своїм коханим, особистість якого не розкриває. Як виявилося, відправлялася на відпочинок Хільде ще до карантину і поки не має можливості повторити свою поїздку, вона вирішила нагадати про кращий час, коли розважалася в Канаді:

"Оскільки ми не були / не зможемо подорожувати якийсь час, ось вам невеликий погляд на деякі з моїх улюблених снігових фотографій, коли я була в Канаді🇨 🇦 🍁», - написала Хільде.

Ось що відповідають в мережі:

«Дивно 😍❤️; спасибі за оскошь🔥; вона як ідеальний подарунок🎀; Чудово 😍🔥; Вау, просто чудово; я закохуюся знову😍; Чудово🔥; дівчина, ви дуже приголомшлива💙💙; Красиво 😍; Чудово 😍😍; Абсолютно чудово 🔥🔥; Красиво 😘; Ультра красиво 💎; Така гарна дорога ❤️😍😍💋; Як ти в такій формі 😍; Прекрасний вид🙌🙌; ... ми сумуємо за тобою😎 🇨 🇦; мені подобається Кремовий джемпер, який на тобі надітий ❤».

Щоб привертати увагу до себе, Хільде одягає міні-бікіні мінімалістичного дизайну без малюнків, але завжди з зав'язками, оригінальними аксесуарами і легким макіяжем.

Як видно на фото, не так давно Осланд вдалося порадувати шанувальників стильним чином. Дівчина одягла білий купальник на тонких зав'язках і доповнила його в'язаною білою сіточкою з великими клітинами. Блондинка вигідно виставила напоказ свої достоїнства і при цьому уникла зайвої вульгарності.

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