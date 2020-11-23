Долар задав гривні трепку, НБУ разюче змінив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 23 листопада потужно розтрощиться на гривню, яка буде втрачати позиції одна за одною.

Стодоларовий "вічнозелений" після вихідних буквально озвірів, відібравши у гривні 9,81 пункт. Євро піде ще далі, обдерши гривню на 19,13 позиції.

Курс валют в Україні 23 листопада:

100 доларів – 2835,53 гривні;

100 євро - 3362,66 гривні.

Від 30 до 120 тисяч гривень: виплати на дитину в Україні хочуть змінити, скільки грошей отримають батьки

Виплати на дитину в 2021 році можуть істотно змінитися, відповідна ініціатива вже знаходиться в будівлі парламенту.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я хочу, щоб ми повернулися до тієї практики, яку мали до 2013 року. Коли за першу дитину при курсі 8 гривень за долар сім'я отримувала 30 тисяч гривень, за другу 60 тисяч, а за третю ще більше – 120 тисяч гривень», - зазначив він.

Крім того, планується також змінити розмір допомоги в рамках «пакету малюка». З грудня цього року розмір допомоги становитиме 5 763 грн, з першого дня літа наступного року – 6 039 грн; а з грудня наступного року-6 300 гривень.

Передбачається, що з літа 2021-го «пакет малюка» можна буде отримати у вигляді грошей. Але за умови, що кошти будуть витрачені на дитину.

Другий тур виборів мерів - з'явилися перші результати екзитполів

З'явилися перші результати екзитполів по виборам міських голів в українських містах, де проходив другий тур.

Так, за підрахунками, проведеними програмою Liberty Report, міський голова Андрій Садовий набирає 62,8% голосів городян, тоді як представник "Європейської солідарності" колишній губернатор Олег Синютка - 37,2%.

У Дніпрі, за результатами екзит-пол агентства "Социс", також переконливо перемагає міський голова Борис Філатов. У нього - 78,75% голосів. У Загіда Краснова - 18,25%.

У Рівному також поки попереду діючий мер міста Віктор Шакірзян. Екзит-пол "Соцісу" показує його незначну перевагу над кандидатом від "Європейської солідарності" Олександр Третяков - 50, 94% проти 46,03%.

У Черкасах скандальний міський голова Анатолій Бондаренко не залишає шансів молодому кандидату Віктору Євпак від "Голосу". За даними екзит-пол Савіка Шустера, розрив між ними становить майже 9% - 54,25% проти 45,75%.

А ось по Миколаєву результати двох екзитполів протилежні. Екзит-пол "Independent Researching Group" віддає перевагу Владиславу Чайці від ОТЗЖ проти чинного міського голови Олександра Сенкевича - 51,96% проти - 48,04%, в той час як екзит-пол видання "НикВести" демонструє переконливу перемогу мера - 61,6% проти 38 , 4%.

"Таких грошей немає": українців попередили про проблеми через локдауну, пенсії і зарплати під загрозою

У Кабміні вже замислюються про повний локдаун, але очікують після цього небезпечних наслідків для української економіки.

Колишній заступник міністра економки Павло Кухта повідав, у скільки держбюджету обійдеться ще один жорсткий карантин і, що при цьому буде з виплатами пенсій і зарплат.

Він зазначив, що при локдауні владі доведеться виділити по 20 мільярдів гривень тим, хто страждатиме через карантин, особливо для підтримки підприємців. Економіка не витримає, адже в бюджеті таких сум просто немає. Те ж саме стосується зарплат і пенсій.

"В українському бюджеті таких грошей немає. Там взагалі грошей на межі, якраз для виплати пенсій і зарплат", - зазначив Павло Кухта.

Він вважає, що єдиним виходом з такої ситуації, є відновлення роботи з МВФ і їх фінансова підтримка України.

Нагадаємо, МВФ виділить Україні новий транш, термінове звернення НБУ.

Як повідомляла Politeka, Нова криза накриє Україну найближчим часом, пенсії і зарплати під загрозою.

Також Politeka писала, що Біда з зарплатами українців, в МВФ ошелешили цифрами.