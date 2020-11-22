Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", в бікіні з сіточкою захопила шанувальників

Будучи досить популярною моделлю, дівчина намагається якомога частіше ділитися кадрами з відпочинку і показувати, як веселиться на узбережжі в бікіні. Щоб привертати увагу до себе, Хільде одягає міні-бікіні мінімалістичного дизайну без малюнків, але завжди з зав'язками, оригінальними аксесуарами і легким макіяжем.

Як видно на фото, не так давно Осланд вдалося порадувати шанувальників стильним чином. Дівчина одягла білий купальник на тонких зав'язках і доповнила його в'язаною білою сіточкою з великими клітинами. Блондинка вигідно виставила напоказ свої достоїнства і при цьому уникла зайвої вульгарності.

Ось як реагують шанувальники під фото, представленому на фан-акаунті в Instagram:

"Перффетто! 😍 🔥 ❤ ️ ; 😘 🔥 ❤ ️ Я обов'язково буду проводити час з тобою чудова дитинко; чарівно ....; Саме те, що сьогодні жарко, жарко, палає, жарко тут, в Каліфорнії; все йде до тебе, мамочка!; Ти виглядаєш дуже сексуально, Дитинко, я просто вражений твоєю зовнішністю😘; Бог звичайно обдарував тебе добре; дуже красиво виглядає; найгарячіша ципочка в світі🔥 🔥!!; Абсолютно чудово 😍❤️🔥».

Ми також писали, що на пляжі Хільде з'являється кожен раз в новому купальнику, проте завжди з вигідним акцентом на її бюсті. Модель може похвалитися справжньою скандинавською красою, тому її біляві локони стали чимось на зразок візитної картки.

Розпускаючи їх і посміхаючись на камеру, Хільде покружляла навколо себе і захопила при цьому струнким і підтягнутим тілом. Шанувальники в свою чергу відзначили, як добре і доглянуто вона виглядає в Кораловому купальнику:

"Приголомшлива краса; приголомшливо виглядає ..... 💛 ; Чому ти повинна бути такою красивою; дуже красиве тіло ❤; Мені подобається така полуничка️; ви прекрасні; Uau uau uau lindas de mais️; ідеально⚘; дивовижна краса😍; ви буквально Барбі❤️; така чудова. приголомшлива природна краса"»

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