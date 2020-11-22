Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", в бикини с сеточкой восхитила поклонников

Являясь довольно популярной моделью, девушка старается как можно чаще делиться кадрами из отдыха и показывать, как веселится на побережье в бикини. Чтобы привлекать внимание к себе, Хильде надевает мини-бикини минималистичного дизайна без рисунков, но всегда с завязками, оригинальными аксессуарами и легким макияжем.

Как видно на фото, не так давно Осланд удалось порадовать поклонников стильным образом. Девушка надела белый купальник на тонких завязках и дополнила его вязаной белой сеточкой с крупными клетками. Блондинка выгодно выставила напоказ свои достоинства и при этом избежала лишней вульгарности.

Вот как реагируют поклонники под фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм:

«Перффетто! 😍🔥❤️; 😘🔥❤️ Я обязательно буду проводить время с тобой Великолепная детка; Очаровательно ....; Именно то, что сегодня жарко, жарко, пылает, жарко здесь, в Калифорнии; Все идет к тебе, мамочка!; Ты выглядишь очень сексуально, детка, я просто поражен твоей внешностью😘; Бог конечно одарил тебя хорошо; Очень красиво смотрится; самая горячая цыпочка в мире 🔥🔥 !!; Абсолютно великолепно 😍❤️🔥».

Мы также писали, что на пляже Хильде появляется каждый раз в новом купальнике, однако всегда с выгодным акцентом на ее бюсте. Модель может похвастаться настоящей скандинавской красотой, поэтому ее белокурые локоны стали чем-то вроде визитной карточки.

Распуская их и улыбаясь на камеру, Хильде покружилась вокруг себя и восхитила при этом стройным и подтянутым телом. Поклонники в свою очередь отметили, как хорошо и ухожено она выглядит в коралловом купальнике:

«Потрясающая красота; потрясающе выглядит ..... 💛; Почему ты должна быть такой красивой; Очень красивое тело ❤; мне нравится такая клубничка️ 😍; Вы великолепны; Uau uau uau lindas de mais😍😍👏👏💯; Идеально ⚘; Удивительная красота 😍; Вы буквально Барби ❤️; такая великолепная. потрясающая природная красота».

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