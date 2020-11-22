Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко похвалилась сыном Тамерланом, который заметно вырос

Как сообщает Politeka.net, недавно мальчику исполнилось три года. Знаменитость трогательно поздравила малыша с днем сына и выложила совместное фото с ним в соцсети "Инстаграм".

Счастливая мама запечатлена рядом с Тамерланом на фоне густой зелени во дворе, мальчик в белом свитшоте схватился за веточку хвойного деревца. Видно, что недавно у сына звезды выпали первые молочные зубы. Яна Глущенко чуть склонилась над сыном, посветив декольте в белом платье, поверх которого накинула розовое пальто.

"Ты самый потрясающий малыш во Вселенной💖!

Спасибо, мое счастье, что могу праздновать день сына.🎉👦🏼 P.S. Кумушка @yana_gomonay_photo , огромное спасибо за потрясающее фото😘", - поделилась актриса радостью в описании.

Пользователи соцсети восхитились идиллией в семье Яны Глущенко и оставили в комментариях много теплых комментариев:

"Милашки"; "Классное фото ❤️❤️❤️!!"; "Насколько же яркое фото. С ждём сыновей!!!!♥️💋"; "У вас уже зубик выпал"; "Смешной такой, сладкий😉"; "Яна, вы супер! А сыночек просто лапочка.! Берегите себя Здоровья, удачи".

Ранее Яна Глущенко взяла себе милого щенка кане-корсо и показала его поклонникам в микроблоге. Артистка позировала на улице с довольно крупной собакой на руках, надев желтую шапку и оранжевую куртку.

Напомним, звезды "Дизель шоу" не могут оправиться от тяжелой потери, откровенное признание

Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» Булитко не смогла сбежать от сурового полицейского: неожиданные кадры