Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, как коллектив работает после трагической смерти Марины Поплавской

Коллектив по сей день не может забыть роковую дату. Актер вспомнил момент на одном из последних концертов:

"Ни одна репетиция не проходила без слез. На концерте было ощущение, что она прилетала к нам, села в незаметном месте в зале и концерт благодаря этому прошел очень легко", - поделился Крутоголов в интервью "Обозревателю".

По его словам, коллектив был подавлен из-за смерти Марины, но нашел в себе силы двигаться дальше.

"Наверное, мы стали матерее, закалились, как сталь, пройдя через пекло. Не все верили, что мы вернемся после трагедии и в какой-то момент было страшно и непонятно… Но мы уверены, что она очень хотела бы, чтобы шоу продолжалось!", - рассказал актер.

Напомним, Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в результате ДТП на трассе Киев-Чоп. В момент автокатастрофы она сидела на кресле рядом с водителем. В ДТП также пострадали еще двое участников шоу.

Напомним, звезды «Дизель шоу» плюнули на все и появились на канале Скабеевой, гремит скандал.

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