У Кабміні вже замислюються про повний локдаун, але очікують після цього небезпечних наслідків для української економіки

Так, в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній заступник міністра економки Павло Кухта повідав, у скільки держбюджету обійдеться ще один жорсткий карантин і, що при цьому буде з виплатами пенсій і зарплат.

Він зазначив, що при локдауні владі доведеться виділити по 20 мільярдів гривень тим, хто страждатиме через карантин, в особливості для підтримки підприємців. Економіка не витримає, адже в бюджеті таких сум просто немає. Те ж саме стосується зарплат і пенсій

"В українському бюджеті таких грошей немає. Там взагалі грошей на межі, якраз для виплати пенсій і зарплат", - зазначив Павло Кухта.

Він вважає, що єдиним виходом з такої ситуації, є відновлення роботи з МВФ і їх фінансова підтримка України.

"Час йде не на дні, а на години. І, мені здається, цей час вже витрачено. Отримати транш від МВФ до кінця грудня ми вже не встигнемо. При кращому сценарії ми отримаємо гроші в січні... але враховуючи те, що світові ринки сплять, нам навіть у січні нічого не світить", - резюмував він.

Нагадаємо, що колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян попередив, що співпраця з МВФ зірвана, тому ніяких вже траншів цього року не буде.

Нагадаємо, МВФ виділить Україні новий транш, термінове звернення НБУ.

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