Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", подразнила смелым видом без одежды

Популярная модель не скромничает, публикуя снимки без одежды или в крошечных бикини, что совсем не скрывают ее достоинств. Девушка каждый день показывает в Инстаграм, как живет, как веселится и проводит время на пляже одна или с подружками.

Чаще всего Роуз не демонстрирует вечерних или сдержанных образов, предпочитая показывать только пикантные кадры. На одном из таких Роуз позировала без одежды сразу после душа и засветила при этом бюст во всей красе. Она приблизила камеру к себе, чтобы частично прикрыть грудь шестого размера и сделать селфи более приличным.

Фото Деми без одежды и украшений произвело впечатление на поклонников:

«Деми, ей-богу, эта симпатичная пышная грудь может свести с ума любого; Милый образ для богини; девушка, да вы просто огонь🔥; Изобразительное искусство; Волна накатила🌊; ❤️❤️🥀 счастливых выходных; Привет 😍😘; прекрасный вид🙂; Гипнотический образ😍❤️ @ demirose; Это приятно; Какая вкусная рыбка; ты богиня🤤🤤😍; это больше, чем пожар🔥 🤤 💦».

Мы также писали, что в социальной сети Инстаграм девушка довольно часто показывает смелые кадры с фотосессий, на которым позирует практически без одежды.

Так как Роуз гордится своей фигурой и отказывается худеть, она считает, что выглядит превосходно. Даже на публике и во время светских мероприятий она появляется в одежде, которую с трудом можно назвать приличной: сеточка, глубокие декольте и разрезы едва не до талии совсем не скрывают ее тело.

На одном из фото Деми вообще показала себя в одних белых перчатках. Благодаря правильно подобранной позе Роуз скрыла лишнее, но не смогла полностью прикрыть грудь, что стало причиной бурных обсуждений в сети.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике