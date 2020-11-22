Про що потрібно знати українцям

З 21 листопада в Україні запроваджено нові санкції за порушення карантину

Мова про те, що українці зобов'язані надягати індивідуальні захисні засоби (маски, респіратори), перебуваючи в громадському місці - інакше правоохоронці мають право на місці винести рішення про порушення і оштрафувати. Покарання становить від 170 до 255 гривень.

Однак, поки поліцейські ще не штрафують українців, а замість цього проводять з ними профілактичні бесіди. Нюанси такого підходу роз'яснили в прес-службі поліції Києва, передає Politeka.net.

В рамках профілактичної роботи, яка проводиться сьогодні, поліцейські:

пояснюють нові вимоги законодавства;

підкреслюють необхідність не тільки носіння засобів індивідуального захисту, але і правильного їх використання;

роздають громадянам захисні маски, хто їх не має.

"Тільки у випадку, коли громадяни не будуть реагувати на зауваження поліцейських і відмовлятися від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції і відповідно до службових повноважень будуть залучати таких правопорушників до відповідальності", - роз'яснюється в повідомленні поліції.

До цього ми розповідали, що житель Херсонської області отримав 17 тисяч штрафу за те, що зайшов в магазин без маски. Інцидент стався ще 17 вересня в селі Кучерявоволодимирівка. За нехтування правилами карантину на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3.

Раніше ми писали, в Україні можуть ввести повний локдаун у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу, проте точна дата поки невідома.

Про можливе посилення карантинних заходів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд готовий звернутися до таких заходів, якщо карантин вихідного дня не принесе результатів.

"Щодо введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється – але-це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня", - повідомив прем'єр.

Зазначимо, за добу станом на ранок 22 листопада в країні зафіксовано 12 079 нових випадків зараження китайським вірусом (21 листопада був побитий антирекорд - 14 580).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Нагадаємо, українцю "вліпили" нечуваний штраф за порушення карантину

Як повідомляла Politeka, дослідники прогнозують три сценарії загострення вірусу в Україні

Також Politeka писала, що нові покарання набирають чинності з 21 Листопада, що під забороною: "Штраф до 255 гривень".