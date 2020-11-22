З 21 листопада в Україні запроваджено нові санкції за порушення карантину
Мова про те, що українці зобов'язані надягати індивідуальні захисні засоби (маски, респіратори), перебуваючи в громадському місці - інакше правоохоронці мають право на місці винести рішення про порушення і оштрафувати. Покарання становить від 170 до 255 гривень.
Однак, поки поліцейські ще не штрафують українців, а замість цього проводять з ними профілактичні бесіди. Нюанси такого підходу роз'яснили в прес-службі поліції Києва, передає Politeka.net.
В рамках профілактичної роботи, яка проводиться сьогодні, поліцейські:
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- пояснюють нові вимоги законодавства;
- підкреслюють необхідність не тільки носіння засобів індивідуального захисту, але і правильного їх використання;
- роздають громадянам захисні маски, хто їх не має.
"Тільки у випадку, коли громадяни не будуть реагувати на зауваження поліцейських і відмовлятися від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції і відповідно до службових повноважень будуть залучати таких правопорушників до відповідальності", - роз'яснюється в повідомленні поліції.
До цього ми розповідали, що житель Херсонської області отримав 17 тисяч штрафу за те, що зайшов в магазин без маски. Інцидент стався ще 17 вересня в селі Кучерявоволодимирівка. За нехтування правилами карантину на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3.
Раніше ми писали, в Україні можуть ввести повний локдаун у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу, проте точна дата поки невідома.
"Щодо введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється – але-це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня", - повідомив прем'єр.
Зазначимо, за добу станом на ранок 22 листопада в країні зафіксовано 12 079 нових випадків зараження китайським вірусом (21 листопада був побитий антирекорд - 14 580).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Нагадаємо, українцю "вліпили" нечуваний штраф за порушення карантину
Як повідомляла Politeka, дослідники прогнозують три сценарії загострення вірусу в Україні
Також Politeka писала, що нові покарання набирають чинності з 21 Листопада, що під забороною: "Штраф до 255 гривень".