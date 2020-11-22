О чем нужно знать украинцам

С 21 ноября в Украине введены новые санкции за нарушение карантина

Речь о том, что украинцы обязаны надевать индивидуальные защитные средства (маски, респираторы), находясь в общественном месте - иначе правоохранители имеют право на месте вынести решение о нарушении и оштрафовать. Наказание составляет от 170 до 255 гривен.

Однако, пока полицейские еще не штрафуют украинцев, а вместо этого проводят с ними профилактические беседы. О нюансах такого подхода разъяснили в пресс-службе полиции Киева, передает Politeka.net.

В рамках профилактической работы, которая проводится сегодня, полицейские:

объясняют новые требования законодательства;

подчеркивают необходимость не только ношение средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования;

раздают гражданам защитные маски, кто их не имеет.

"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - разъясняется в сообщении полиции.

До этого мы рассказывали, что житель Херсонской области получил 17 тысяч штрафа за то, что зашел в магазин без маски. Инцидент произошел еще 17 сентября в селе Кучерявовладимировка. За пренебрежение правилами карантина на него составили административный протокол по ст. 44-3.

Ранее мы писали, в Украине могут ввести полный локдаун в связи с ухудшением ситуации с распространением китайского вируса, однако точная дата пока неизвестна.

О возможном ужесточении карантинных мер заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство готово обратиться к таким мерам, если карантин выходного дня не принесет результатов.

«Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня», - сообщил премьер.

Отметим, за сутки по состоянию на утро 22 ноября в стране зафиксировано 12 079 новых случаев заражения китайским вирусом (21 ноября был побит антирекорд - 14 580).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Напомним, украинцу "влепили" баснословный штраф за нарушение карантина

Как сообщала Politeka, исследователи прогнозируют три сценария обострения вируса в Украине

Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".