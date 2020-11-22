С 21 ноября в Украине введены новые санкции за нарушение карантина
Речь о том, что украинцы обязаны надевать индивидуальные защитные средства (маски, респираторы), находясь в общественном месте - иначе правоохранители имеют право на месте вынести решение о нарушении и оштрафовать. Наказание составляет от 170 до 255 гривен.
Однако, пока полицейские еще не штрафуют украинцев, а вместо этого проводят с ними профилактические беседы. О нюансах такого подхода разъяснили в пресс-службе полиции Киева, передает Politeka.net.
В рамках профилактической работы, которая проводится сегодня, полицейские:
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- объясняют новые требования законодательства;
- подчеркивают необходимость не только ношение средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования;
- раздают гражданам защитные маски, кто их не имеет.
"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - разъясняется в сообщении полиции.
До этого мы рассказывали, что житель Херсонской области получил 17 тысяч штрафа за то, что зашел в магазин без маски. Инцидент произошел еще 17 сентября в селе Кучерявовладимировка. За пренебрежение правилами карантина на него составили административный протокол по ст. 44-3.
Ранее мы писали, в Украине могут ввести полный локдаун в связи с ухудшением ситуации с распространением китайского вируса, однако точная дата пока неизвестна.
«Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня», - сообщил премьер.
Отметим, за сутки по состоянию на утро 22 ноября в стране зафиксировано 12 079 новых случаев заражения китайским вирусом (21 ноября был побит антирекорд - 14 580).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Напомним, украинцу "влепили" баснословный штраф за нарушение карантина
Как сообщала Politeka, исследователи прогнозируют три сценария обострения вируса в Украине
Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".