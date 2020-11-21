Внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала стильний міський аутфіт
19-річна Соня, яка зараз живе і навчається в США, завжди намагається виглядати стильно. Її одяг гармонійно комбінується один з одним, надаючи аутфіту певного настрою.
Відразу видно, що дівчина має хороший базовий гардероб, а також відмінний смак.
На прогулянці, навчанні, на вечірніх заходах Соня виглядає по-справжньому модною і стильною, а найвдалішими луками красуня ділитися з шанувальниками у себе в Instagram, пише Politeka.net.
Так цього разу вона показала міський шик, виходячи з таксі.
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На знімку Соня була одягнена в білі брюки з високою талією, чорний в'язаний светр оверсайз і бежеву куртку з густим овечим хутром всередині.
На додаток до аутфіту вона підібрала чорні черевики і сумку в тон, а також квадратні сонцезахисні окуляри.
"Міський шик. Їду за своїм улюбленим шоколадним чодом️️", - написала Соня »
Фолловери не пройшли повз і вже відреагували на новий знімок красуні захопленими коментарями.
"Малятко на мільйон", "гарячий шоколад завжди хороша ідея"," Вауу", " ти диво", " "Класне поєднання одягу та взуття! Светр-бомба! 🔥 ", "Красуня", - висловилися в мережі.
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