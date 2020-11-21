Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантним образом
Як передає Politeka.net, спекотний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Спокусливі образи Демі постійно збирають безліч захоплених відгуків, але на цей раз, заради них модель постаралася на славу.
"Я засоромилася", - йдеться в підписі до знімка. І з Роуз важко в цьому посперечатися - було через що.
На опублікованому кадрі Роуз постала без бюстгальтера, виставивши напоказ свої шикарні груди. Єдиним, що прикривало її значні форми була спортивна куртка.
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Публікація британської знаменитості викликала сотні захоплених коментарів, а її бездоганні форми за кілька годин зібрали більш як двісті тисяч лайків.
Демі підкорює інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі спідньої білизни та купальників.
Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому позувала на тлі моря і Островів з яхтами. Вона продемонструвала бездоганну фігуру у витонченому купальнику, який максимально оголював її пишну гордість.
Нагадаємо, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.
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