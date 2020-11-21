Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантним образом

Як передає Politeka.net, спекотний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Спокусливі образи Демі постійно збирають безліч захоплених відгуків, але на цей раз, заради них модель постаралася на славу.

"Я засоромилася", - йдеться в підписі до знімка. І з Роуз важко в цьому посперечатися - було через що.

На опублікованому кадрі Роуз постала без бюстгальтера, виставивши напоказ свої шикарні груди. Єдиним, що прикривало її значні форми була спортивна куртка.

Публікація британської знаменитості викликала сотні захоплених коментарів, а її бездоганні форми за кілька годин зібрали більш як двісті тисяч лайків.

Демі підкорює інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі спідньої білизни та купальників.

Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому позувала на тлі моря і Островів з яхтами. Вона продемонструвала бездоганну фігуру у витонченому купальнику, який максимально оголював її пишну гордість.

Нагадаємо, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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