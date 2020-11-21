Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян", порадовала поклонников пикантным образом

Как передает Politeka.net, жаркий снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Соблазнительные образы Деми постоянно собирают множество восторженных откликов, но на этот раз, ради них модель постаралась на славу.

"Я застеснялась", - говорится в подписи к снимку. И с Роуз трудно в этом поспорить - было из-за чего.

На опубликованном кадре Роуз предстала без бюстгальтера, выставив напоказ свою шикарную грудь. Единственным, что прикрывало ее внушительные формы была спортивна куртка.

Публикация британской знаменитости вызвала сотни восторженных комментариев, а ее безупречные формы за несколько часов собрали более двухсот тысяч лайков.

Деми покоряет интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, которые она демонстрирует в рекламе нижнего белья и купальников.

Не так давно, модель опубликовала снимок, на котором позировала на фоне моря и островов с яхтами. Она продемонстрировала безупречную фигуру в изящном купальнике, который максимально оголял ее пышную гордость.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами