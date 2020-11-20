Розмір субсидій в Україні порівняно з вереснем значно зріс

Про це стало відомо зі свіжих даних, оприлюднених Міністерством соціальної політики, пише «Сьогодні». Згідно зі статистикою, в жовтні субсидію отримали понад 2,8 мільйонів українців, а її розмір, порівняно з попереднім місяцем, в середньому збільшився в 2,57 рази.

Зазначається, що це пов'язано з початком опалювального сезону. Середня субсидія в жовтні склала 732 гривні. Відомо, що найбільші виплати отримують у Києві. А ось найменше допомоги від держави отримали в Одеській області. Так, у Києві середній розмір субсидії склав 952 гривні. А жителі Одеської області задовольнялися допомогою в розмірі 496 гривень.

Всього на субсидії в жовтні 2020 року держава витратила 1,8 мільярдів гривень. Відомо, що за допомогою протягом місяця звернулося близько 1,74 млн українців, з яких 1,64 млн отримали виплати.

Раніше ми писали, що через підвищення тарифів на опалення людей, які потребують допомоги, стало більше. Як відомо, для оформлення допомоги потрібно подати заяву та декларацію про доходи. Всю іншу необхідну інформацію соцпрацівники збирають самі. Сьогодні, щоб отримати субсидію, можна скористатися послугою онлайн, відправивши всі документи в електронному форматі.

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