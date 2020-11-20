Популярна Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", порадувала кадрами в яскравому купальнику

Молода модель намагається балувати шанувальників кадрами досить часто, при цьому більшість з них вона робить вдома або ж на узбережжі під час прогулянки. Дівчині подобається спортивний стиль, тому вона також почала періодично рекламувати трендовий одяг і розповідати про свої будні.

Тим не менш, головний акцент на сторінці Хільде – це її образи в бікіні. Модель показує їх у всіх можливих позах, варіантах і в різний час дня. Так як Осланд є, чим захопити, вона вибирає купальники відкритого дизайну, досить крихітні і без зайвих принтів.

На одних зі своїх недавніх фото дівчина підкорила задоволеним виглядом в бікіні яскраво-оранжевого кольору зі шнурівкою. Тонкі бретельки і відсутність принтів на тканині зробили мінімалістичний образ досить привабливим, що і відзначили шанувальники моделі під знімками:

"Любов🙌; ця жінка така смілива💞; ти окрасавица і у тебе прекрасний Бос😮 😮 😮 🔥 цей апельсин попсовий і класний одночасно; чудово; припини! Ти збираєшся розпалити вогонь; Ваше тіло ідеально !!!! наділене зовнішністю; ти готуєшся до ліжка?; яке бікіні апельсинове, Ти виглядаєш сексуально, гаряче тіло; я так тебе люблю, Ти така красива; блондинка в любові; красива і гаряча, я маю на увазі, така гаряча, так сильно тебе люблю❤».

Відзначимо, Хільде веде свій профіль досить яскраво і не приховує тіло перед камерою. Струнка модель любить робити акцент на скромності навіть у вельми відкритих нарядах.

Так, на домашньому фото, на якому Осланд позувала в білизні болотного кольору, їй вдалося підкорити жарким видом. Вся справа в тому, що позувала Хільде спиною до дзеркала, а потім показала не тільки бюст в тонкому ліфчику, але ще і сідниці в бікіні з високими лямками.

Ось що пишуть задоволені кадром користувачі:

"Мені подобається такий вид💯 🔥; мммм, дозволь мені зробити тебе головною моделлю скрізь😍 😍;, які активи !!! 👏 😍 ; гаряча білизна ❤ ви здаєтеся зіркою, повною світла, з красивими формами і ідеальними вигинами, дуже красивою, спокусливою і досить привабливою, і незабаром ви Така і є; досконалість👌 🏼».

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