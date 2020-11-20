Зірка серіалу "Вороніни" Маша Ільюхіна подорослішала і перетворилася на справжню красуню

Як повідомляє Politeka.net, актриса зіграла дочку головних героїв віри і кістки, багато років вона росла на очах у телеглядачів. Нещодавно дівчинка відзначила 17-річчя і показала в соцмережі "Instagram", як змінилася з часів перших серій.

Вона опублікувала колаж з двох фото, якими наочно продемонструвала зміни в зовнішності. На першому знімку ще маленька Маша відображена в Білій з рожевими пальмами кофтині для бальних танців. Волосся дівчинки зібрані в пучок на потилиці, а вуха прикрашають маленькі сережки перлини.

На другому фото актриса постала в схожому образі: та ж зачіска і майже ідентичні сережки, ось тільки Маша Ільюхіна зробила яскравий макіяж і сильно підвела брови. Юна красуня вбралася в чорний світшот.

"Солодкі 17", - підписала вона колаж.

Користувачі соцмережі привітали актрису зі святом, особливо зворушливими виявилися побажання двох мам Марії-справжньої і серіальної:

"Вітаємо! Всього самого самого!!!💐 🎉 🎉 🎉"; "Моя улюблена, солодка, талановита, успішна, красива, розумна і мудра донечка з Днем народження!!!!!❤ ️ ❤️❤️Все у тебе буде 🔥. Я в тебе вірю, завжди поруч.Ти у мене найщасливіша☺❤️❤️"; " Машунечка, сонечко, з днем народження!!!!! Удачі, любові, щастя, легкості, успіхів і головне Здоров'я!!!!!!"; "Зупиніть час...❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Остановітееее😊 😘 😘 😘"; "Навіть не віриться"; " ностальгія!😭 проте... З днем народження, Машулька!))"; "Вона росла на наших очах!"; "Нехай росте і цвіте як троянда червона і прекрасна"; "без макіяжу краще".

Катерина Волкова, яка зіграла маму Маші в серіалі, присвятила її 17-річчю пост у своєму мікроблозі. Вона виклала спільне фото зі зйомок і здивувалася швидкоплинності часу:

"Ви можете собі уявити, що малятку з цієї фотографії сьогодні 17 років? 👻 @maria_iliukhina, з днем народження! Будь щаслива кожен день! 😘💫

Давайте закидаємо Машулю привітаннями!".

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