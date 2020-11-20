Звезда сериала "Воронины" Маша Ильюхина повзрослела и превратилась в настоящую красавицу

Как сообщает Politeka.net, актриса сыграла дочь главных героев Веры и Кости, многие годы она росла на глазах у телезрителей. Недавно девочка отметила 17-летие и показала в соцсети "Инстаграм", как изменилась со времен первых серий.

Она опубликовала коллаж из двух фото, которыми наглядно продемонстрировала перемены во внешности. На первом снимке еще маленькая Маша запечатлена в белой с розовыми пальмами кофточке для бальных танцев. Волосы девочки собраны в пучок на затылке, а уши украшают маленькие сережки жемчужины.

На втором фото актриса предстала в похожем образе: та же прическа и почти идентичные серьги, вот только позврослевшая Маша Ильюхина сделала яркий макияж и сильно подвела брови. Юная красотка нарядилась в черный свитшот.

"Сладкие 17", - подписала она коллаж.

Пользователи соцсети поздравили актрису с праздником, особенно трогательными оказались пожелания двух мам Марии - настоящей и сериальной:

"Поздравляем! Всего самого самого!!!💐🎉🎉🎉"; "Моя любимая, сладкая, талантливая, успешная, красивая, умная и мудрая доченька с Днём рождения!!!!!❤️❤️❤️Всё у тебя будет 🔥. Я в тебя верю , всегда рядом.Ты у меня самая счастливая 🔥❤️❤️"; "Машунечка, солнышко, с днём рождения!!!!! Удачи, любви, счастья, лёгкости, успехов и главное Здоровья!!!!!!"; "Остановите время...❤️❤️❤️ Остановитееее😊😘😘😘"; "Даже не верится"; "Ностальгия!😭 но... С днём рождения, Машулька!))🎁🎊🎊"; "Она росла на наших глазах!"; "Пусть растет и цветет как роза красная и прекрасная"; "Без макияжа лучше".

Екатерина Волкова, сыгравшая маму Маши в сериале, посвятила ее 17-летию пост в своем микроблоге. Она выложила совместное фото со съемок и удивилась скоротечности времени:

"Вы можете себе представить, что малышке с этой фотографии сегодня 17 лет? 👻 @maria_iliukhina, с днём рождения! Будь счастлива каждый день! 😘💫

Давайте закидаем Машулю поздравлениями!".

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