Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова ответила всем недоброжелателям, которые оскорбляют ее из-за маленькой груди

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Волкова написала пост о том, что в комментариях ей постоянно задают вопросы о ее маленькой груди и упрекают в этом. Красотка решила ответить всем хейтерам, опубликовав горячий снимок, на котором позировала в белом пиджаке на голое тело. Из пиджака скромно выглядывал аккуратный бюст артистки.

«Да, у меня маленькая грудь, и я ее люблю. Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает!», - заявила артистка.

По ее словам, с большими прелестями есть свои проблемы. Она это поняла, когда была кормящей мамой. Волкова подчеркнула, что у всех людей, которые пишут ей в комментариях «где сиськи?», нет такта и много внутренних комплексов.

«Ну, вот задумайтесь. Мне, допустим, нравится накаченный мужской пресс, но разве вы можете представить, чтобы я написала Гарику Харламову в комментах "Гарик, все понятно, Гузеева Гузеевой, но где 8 кубиков?», - отметила Волкова.

В комментариях актрисе оставили массу отзывов и слов поддержки.

«Гарику прилетело мимоходом) а вообще, очень эмоционально, написали люди свое мнение, Вы можете на него просто не обращаться внимание», «С моим 4-м я мечтаю о 1-м. И такой идеальной фигуре как у Вас», «Кать, ты красавелла», - пишут пользователи сети.

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