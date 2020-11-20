Україна під кінець року опинилася в складній економічній ситуації, навіть з'явилися заяви про те, що нас чекає дефолт
Економісти оцінили такі прогнози і обяснили що відбувається, передає "Україна 24"»
Так, економіст Андрій Длігач зазначив, що в сценарій дефолту він не вірить.
При цьому експерт нагадав, що в нинішньому і наступному році в цілому Україна повинна виплатити близько 10 млрд доларів боргу, і це треба рефінансувати.
Він підкреслив, що транш МВФ дуже потрібен для цього.
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"Це можна зробити за допомогою декількох інструментів. Звичайно, кредит, який ми отримаємо від МВФ, це найдешевший спосіб рефінансування українських боргів. Однак існують і цінні папери, і інші способи. Але без МВФ і без прив'язаного до кредиту МВФ нашої співпраці з ЄС і Світовим банком ми можемо залишитися один на один з проблемою боргу», - зазначив експерт.
Але залучити потрібно навіть більше грошей, ніж транш МВФ в 10 млрд.
"За інформацією, яку ми маємо Про державний бюджет, він на поточний момент виконується. Дефіцит буде близько 100 млрд грн. Є можливість перенести частину державних платежів на початок наступного року, коли ми отримаємо цей транш. Тому, я думаю, Україна в цьому році вийде без технічного дефолту всередині країни», - заявив Длігач.
У свою чергу економіст Григорій Кукурудза додав, що останні місяці року-дуже складні для виконання бюджету, так як в ці місяці традиційно витрати бюджету на 50% вище, ніж річні. А з січня-лютого витрати суттєво зменшуються - і ситуація буде набагато простішою.
Але ось отримати транш МВФ до кінця року неможливо чисто через технічні процедури. У кращому випадку він може прийти в першому кварталі 2021 року.
«В останні дні ми бачимо непрямі механізми емісії (друку грошей - ред.). Коли ми говоримо про емісію, то ми боїмося високої інфляції і тиску на гривню. Тиску поки немає. Що стосується інфляції, ми бачимо, що мова йде про позначку нижче встановленої. Ми бачимо, що Україна через зовнішні причини потрапила в дефляційну пастку, тобто інфляція нижча, ніж та, яка визначена для оптимального розвитку економіки", - заявив експерт.
Нагадаємо, Україна отримає новий транш від МВФ, розкриті терміни.
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