Україна під кінець року опинилася в складній економічній ситуації, навіть з'явилися заяви про те, що нас чекає дефолт

Економісти оцінили такі прогнози і обяснили що відбувається, передає "Україна 24"»

Так, економіст Андрій Длігач зазначив, що в сценарій дефолту він не вірить.

При цьому експерт нагадав, що в нинішньому і наступному році в цілому Україна повинна виплатити близько 10 млрд доларів боргу, і це треба рефінансувати.

Він підкреслив, що транш МВФ дуже потрібен для цього.

"Це можна зробити за допомогою декількох інструментів. Звичайно, кредит, який ми отримаємо від МВФ, це найдешевший спосіб рефінансування українських боргів. Однак існують і цінні папери, і інші способи. Але без МВФ і без прив'язаного до кредиту МВФ нашої співпраці з ЄС і Світовим банком ми можемо залишитися один на один з проблемою боргу», - зазначив експерт.

Але залучити потрібно навіть більше грошей, ніж транш МВФ в 10 млрд.

"За інформацією, яку ми маємо Про державний бюджет, він на поточний момент виконується. Дефіцит буде близько 100 млрд грн. Є можливість перенести частину державних платежів на початок наступного року, коли ми отримаємо цей транш. Тому, я думаю, Україна в цьому році вийде без технічного дефолту всередині країни», - заявив Длігач.

У свою чергу економіст Григорій Кукурудза додав, що останні місяці року-дуже складні для виконання бюджету, так як в ці місяці традиційно витрати бюджету на 50% вище, ніж річні. А з січня-лютого витрати суттєво зменшуються - і ситуація буде набагато простішою.

Але ось отримати транш МВФ до кінця року неможливо чисто через технічні процедури. У кращому випадку він може прийти в першому кварталі 2021 року.

«В останні дні ми бачимо непрямі механізми емісії (друку грошей - ред.). Коли ми говоримо про емісію, то ми боїмося високої інфляції і тиску на гривню. Тиску поки немає. Що стосується інфляції, ми бачимо, що мова йде про позначку нижче встановленої. Ми бачимо, що Україна через зовнішні причини потрапила в дефляційну пастку, тобто інфляція нижча, ніж та, яка визначена для оптимального розвитку економіки", - заявив експерт.

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