Украина может избежать дефолта в 2021 году при определенных условиях

Об этом предупредил нардеп Данил Гетманцев в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в следующем году Украине будет очень тяжело, но она избежит дефолта.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов – приезд миссии или второй транш по программе stand by", - предупредил Гетманцев в эфире украинского телеканала.

Более того парламентарий рассчитывает на продуктивные переговоры с МВФ и на дальнейшее сотрудничество с фондом.

"Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам соответствуют нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - резюмировал Гетманцев в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что власть хочет "разогнать" инфляцию, чтобы увеличить доходы государства, пишет Обозреватель.

"В бюджет заложен высокий показатель инфляции (на уровне 7,3%,– Авт.), выше, чем другие прогнозы. Это может быть сделано для того, чтобы получить выше доходную базу. Но если инфляция будет меньше – бюджет получит меньше доходов. Также в бюджете заложены некоторые предпосылки к улучшению администрирования налогов и, соответственно, поступлений. Это предусматривает законодательные изменения, которые, к слову, Рада уже не поддержала. За счет таких улучшений должны были увеличиться поступления, значит, доходная база дополнительно завышена", – предупредил экс-глава Минэкономразвития Павел Кухта в комментарии журналистам.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предупредил, что сотрудничество с МВФ сорвано, поэтому никаких уже траншей в этом году не будет.

"Внешние рынки сейчас закрыты. Сотрудничество с МВФ фактически сорвано. Второго и третьего транша в этом году не будет. И не понятно, будут ли они в следующем. Фактически у Минфина есть единый механизм: через рефинанс Нацбанка накачивать деньгами госбанки и выкидать их в экономику. Это – эмиссия гривни. Будет дикая инфляция", - уверяет он.

Напомним, МВФ выделит Украине новый транш, срочное обращение НБУ

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