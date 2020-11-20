Знаменитого режисера Романа Віктюка помістили в прозору труну і вирішили поховати в Україні

Як стало відомо Politeka.net, 20 листопада

із зіркою попрощаються в його Московському театрі. Панахиду організували в стилі драматурга, пише "МК", і підібрали для покійного дорогу скляну труну, яку колеги Романа називають "кришталевою".

84-річний Віктюк помер 17 листопада після важкої хвороби, офіційна причина смерті - інфекція китайського вірусу. Директор театру Валерій Райков розповів, що насправді режисер помер від тромбоемболії, але багато людей бояться епідемії і могли відмовитися від церемонії.

"Тому ми знайшли таку труну, яка в основі своїй дерев'яна, але кришка у неї зі скла, досить високоякісного і міцного", - пояснив він.

Рано вранці Романа Віктюка відспівав батюшка, колеги наполягли, щоб його тіло при цьому знаходилося в театрі - співробітники вважають будівлю, спроектовану архітектором Мельниковим, справжнім храмом. Об 11 годині за московським часом всіх бажаючих пустили в зал, щоб попрощатися зі знаменитістю. З 550 місць один сектор відвели спеціально для працівників театру і акторів, ще один - для преси. Організатори встановили Відкритий мікрофон, щоб кожен зміг сказати слово про покійного. Труну поставили на головній сцені в оточенні квітів.

23 листопада відбудеться ще одна церемонія з Романом Віктюком - вже в його рідному Львові. Тіло режисера доставлять в перший театр, прощання почнеться о 10:00, а о 12: 00 відбудеться панахида. Після труну з режисером пренесуть до церкви святого Андрія, а о 15: 00 його поховають на Личаківському кладовищі - ще багато років тому Роман придбав там фамільний склеп і заповідав поховати себе поруч з батьками.

Директор Московського театру додав, на честь Романа Віктюка планують відкрити музей.

Користувачі Мережі теж висловилися про режисера в коментарях під трансляцією церемонії:

"Господи. Що ж буде з театрами. Коли всі генії йдуть і йдуть..."; "Жванецький.... Джигарханян..... Віктюк...."; "Вічна пам'ять хороший був актор і режисер співчуття рідним і близьким і друзям. Нехай земля йому буде пухом"; "йдуть великі, як шкода";" Спочивай з миром";" поховають на батьківщині у Львові в сімейному склепі"; "Театр Віктюка - це особливий театр. Не схожий ні на які інші. Від цього і прощання таке. Як не у всіх"; "Ширвіндт залишився один".

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