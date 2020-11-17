Известный украинский режиссер Роман Виктюк ушел из жизни ушел из жизни после тяжелой болезни

Как сообщает Politeka.net, он умер 17 ноября в возрасте 84 лет. О трагедии рассказали в театре, где он работал, передает "РБК-Украина".

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — заявили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, где режиссер был художественным руководителем.

27 октября Романа Виктюка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у театрального деятеля китайский вирус и пытались спасти ему жизнь, но болезнь не оставила шансов. Сначала звезду разместили в терапевтическом отделении, однако вскоре перевели в реанимацию, где он и провел последние моменты свои жизни.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Являлся помимо режиссуры играл в фильмах и преподавал в эстрадно-цирковом училище и Институте театрального искусства.



