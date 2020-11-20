Знаменитого режиссера Романа Виктюка поместили в прозрачный гроб и решили похоронить в Украине

Как стало известно Politeka.net, 20 ноября

со звездой простятся в его московском Театре. Панихиду организовали в стиле драматурга, пишет "МК", и подобрали для покойного дорогостоящий стеклянный гроб, который коллеги Романа называют "хрустальным".

84-летний Виктюк скончался 17 ноября после тяжелой болезни, официальная причина смерти - инфекция китайского вируса. Директор театра Валерий Райков рассказал, что на самом деле режиссер умер от тромбоэмболии, но многие люди боятся эпидемии и могли отказаться от церемонии.

"Поэтому мы нашли такой гроб, который в основе своей деревянный, но крышка у него из стекла, довольно высококачественного и прочного", - объяснил он.

Рано утром Романа Виктюка отпел батюшка, коллеги настояли, чтобы его тело при этом находилось в театре - сотрудники считают здание, спроектированное архитектором Мельниковым, настоящим храмом. В 11 часов по московскому времени всех желающих пустили в зал, чтобы проститься со знаменитостью. Из 550 мест один сектор отвели специально для работников театра и актеров, еще один - для прессы. Организаторы установили открытый микрофон, чтобы каждый смог сказать слово об усопшем. Гроб поставили на главной сцене в окружении цветов.

23 ноября состоится еще одна церемония с Романом Виктюком - уже в его родном Львове. Тело режиссера доставят в Первый театр, прощание начнется в 10:00, а в 12:00 состоитс панихида. После гроб с режиссером пренесут в Церковь святого Андрея, а в 15:00 его похоронят на Лычаковском кладбище - еще много лет назад Роман приобрел там фамильный склеп и завещал похоронить себя рядом с родителями.

Директор московского театра добавил, в честь Романа Виктюка планируют открыть музей.

Пользователи сети тоже высказились о режиссере в комментариях под трансляцией церемонии:

"Господи. Что же будет с театрами. Когда все гении уходят и уходят..."; "Жванецкий.... Джигарханян..... Виктюк...."; "Вечная память хороший был актер и режиссер соболезнование родным и близким и друзьям. Пусть земля ему будет пухом"; "​Уходят великие, как жаль"; "Покойся с миром"; "Похоронят на родине во Львове в семейном склепе"; "Театр Виктюка - это особенный театр. Не похожий ни на какие другие. От этого и прощание такое. Как не у всех"; "Ширвиндт остался один".

Напомним, украинский режиссер Роман Виктюк ушел из жизни, первые подробности: "болезнь не оставила шансов"

Как сообщала Politeka, близкие Виктюка раскрыли правду о трагедии с режиссером: "Думали, что страшное позади, но..."

Также Politeka писала, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.