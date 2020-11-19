Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала переваги в коротких шортах

Спортсменка розбурхує публіку кожен день сміливим фото, яке публікує в соціальній мережі Instagram. Сьюзі дуже пишається тим, як виглядає, так як тренується в спортзалі багато років і прокачала своє тіло не гірше інших професійних бодібілдерів. На всіх фото дівчина акцентує увагу на п'ятій точці, адже саме вона після перемоги на конкурсі зробила її знаменитою.

Кортез без збентеження роздягається заради стильних кадрів і прикривається ниточками замість білизни, щоб показати тіло у всій красі. На домашньому фото Сьюзі вдалося вразити видом, сівши на підлогу і зробивши акцент на сідницях. Вона була одягнена в шорти, досить крихітного розміру, і коротеньку маєчку з ледь помітними рукавами.

Акцент на сідницях на домашньому Селфі вразив шанувальників:

"Приголомшлива краса🔥 🔥 😍; ти така крута, Сюзі! Я закоханий у ваші форми; Q bumbum ❤️😍; мені твоє фото і твої сідниці багаті та люблячі; 🦋 💙просто красиво💙 🦋; мені подобається цей вид, мед!; Досить красиво; ти виглядаєш чудово; Фантастика. ..; 😘 🍑 🌷 😘 Красива; як добре ти виглядаєш, Сюзі😋 🍑».

Раніше ми повідомляли, що дівчина росла в неблагополучному районі і за її словами відчувала себе не в безпеці, тому хотіла змінитися і стати сильніше. Для цього Сьюзі почала відвідувати спортзал і посилено тренуватися.

Довгий час вона приділяла тренувань, прокачуючи своє тіло до невпізнання. Кортез тренується майже кожен день, також влаштовує модні фотосесії в сміливих нарядах і тепер не соромиться показувати гідності на камеру. Багато з її фото в Instagram досить пікантного змісту, але саму модель це не бентежить.

Як видно на новому знімку, Сьюзі вже готується до Різдва і навіть прикрасила ялинку новорічними прикрасами. Не обійшлося і без провокативної пози в мікро-бікіні. Кортез показала сідниці в нескромному вигляді.

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