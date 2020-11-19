Популярна Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала фігуру в стильній білизні

Молода знаменитість розбурхує своїми фото в соціальній мережі Instagram завдяки любові до фотосесій в білизні або на пляжі, які відвідує в одних міні-бікіні. Хільде веде свій профіль досить яскраво і не приховує тіло перед камерою. Струнка модель любить робити акцент на скромності навіть у вельми відкритих нарядах.

Так, на домашньому фото, на якому Осланд позувала в білизні болотного кольору, їй вдалося підкорити жарким видом. Вся справа в тому, що позувала Хільде спиною до дзеркала, а потім показала не тільки бюст в тонкому ліфчику, але ще і сідниці в бікіні з високими лямками.

Ось що пишуть задоволені кадром користувачі:

"Мені подобається такий вид💯 🔥; мммм, дозволь мені зробити тебе головною моделлю скрізь😍 😍;, які активи !!! 👏😍; гаряче білизна ❤; Ви дуже красиві😍; Amazeballs 🔥🔥🔥; Ах яка жінка; ти така красива 😍 і у тебе чудове тіло 😍; Так гаряче; Ви здаєтеся зіркою, повної світла, з красивими формами і ідеальними вигинами, дуже гарною, цікавою і досить привабливою, і незабаром ви така й є; Досконалість 👌🏼».

Раніше ми писали, спочатку Хільде отримала освіту економіста, але робота за профілем її швидко втомила і вона вирішила зайнятися вокалом. Так, Осланд почала брати участь у пісенних конкурсах і навіть перемогла в одному, прославившись на всю країну.

В результаті Хільде почали дізнаватися, а сама вона завела Instagram і почала ділитися враженнями про життя. Через якийсь час дівчина стала моделлю і донині знімається в чоловічих журналах, показує стильні кадри і дивує нарядами. Велику частину часу дівчина приділяє знімкам, тому всі вони зроблені в одному стилі. Осланд показує на них своє тіло в бікіні і без збентеження демонструє гідності, ледь прикривши тіло.

Проте, навіть такі фото, як нові, викликають позитивну реакцію в мережі. Струнка модель в синьому костюмі з акуратним вирізом на топі і середньої довгої спідниці змогла подражнити виглядом, адже її образ був кокетливим і романтичним.

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