Знаменитості роблять все, щоб привернути до своїх персон побільше уваги
Деякі з зірок не соромляться навіть того, щоб викладати, здавалося б, вже дуже особисті фото, пише Politeka.net.
Подивімось на одні з найбільш відвертих фото знаменитостей, яких би було краще тримати при собі.
Відома модель Емілі Ратаковськи викладає свої оголені фото навіть під час вагітності. Крім того, красуня балувала фанатів і знімками з ліжка.
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Модель і бізнесвумен Кім Кардашьян брала участь у відвертих фотосесіях, демонструючи у всій красі свої досконалі форми.
Російська балерина Анастасія Волочкова хвалиться своєю фігурою у відвертих купальниках, а також може дозволити собі знімок прямо з ванної.
Колишня солістка "ВІА Гри" співачка Анна Седокова здивувала публіку своїми знімками з чоловіком. Але відверті фото не новина для цієї красуні - вона виставляє свої розкішні форми без всякого сорому.
Колишня солістка "Серебро" Ольга Серябкіна кружляє голову чоловікам своїми сміливими знімками в найспекотніших образах. До нещастя деяким шанувальникам - серце красуні вже зайняте, нещодавно вона розповіла, що вийшла заміж.
Модель Ірина Шейк хвалиться пружними сідницями і стрункою талією в найнеймовірніших нарядах.
Співачка і телеведуча Ольга Бузова блищить в купальниках і білизні, виставляючи напоказ свою струнку фігуру і пружні частини тіла.
Зірка Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросіо неодноразово оголювалася на камеру. Все-таки, варто відзначити, що їй нічого приховувати.
Українська співачка Настя Каменських виблискує оголеними формами, які не можуть не звести з розуму.
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