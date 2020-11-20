Знаменитості роблять все, щоб привернути до своїх персон побільше уваги

Деякі з зірок не соромляться навіть того, щоб викладати, здавалося б, вже дуже особисті фото, пише Politeka.net.

Подивімось на одні з найбільш відвертих фото знаменитостей, яких би було краще тримати при собі.

Відома модель Емілі Ратаковськи викладає свої оголені фото навіть під час вагітності. Крім того, красуня балувала фанатів і знімками з ліжка.

Модель і бізнесвумен Кім Кардашьян брала участь у відвертих фотосесіях, демонструючи у всій красі свої досконалі форми.

Російська балерина Анастасія Волочкова хвалиться своєю фігурою у відвертих купальниках, а також може дозволити собі знімок прямо з ванної.

Колишня солістка "ВІА Гри" співачка Анна Седокова здивувала публіку своїми знімками з чоловіком. Але відверті фото не новина для цієї красуні - вона виставляє свої розкішні форми без всякого сорому.

Колишня солістка "Серебро" Ольга Серябкіна кружляє голову чоловікам своїми сміливими знімками в найспекотніших образах. До нещастя деяким шанувальникам - серце красуні вже зайняте, нещодавно вона розповіла, що вийшла заміж.

Модель Ірина Шейк хвалиться пружними сідницями і стрункою талією в найнеймовірніших нарядах.

Співачка і телеведуча Ольга Бузова блищить в купальниках і білизні, виставляючи напоказ свою струнку фігуру і пружні частини тіла.

Зірка Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросіо неодноразово оголювалася на камеру. Все-таки, варто відзначити, що їй нічого приховувати.

Українська співачка Настя Каменських виблискує оголеними формами, які не можуть не звести з розуму.

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