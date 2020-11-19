В Україну прийде атмосферний фронт, який принесе з собою дощ і сніг
Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, новий атмосферний фронт північного циклону змінить погоду в Україні вже в п'ятницю, 20 листопада. Разом з ним в країну прийде хмарна погода і опади, однак, вони пройдуть не скрізь.
Очікувати дощу і снігу варто жителям північних, західних і місцями центральних областей, крім Дніпра з районами. При цьому на Сході і Півдні буде сухо.
Температура вночі триматиметься в районі від -4 до + 3 градусів, а на сході місцями до -6...-8 градусів. Вдень по всій території країни очікується від 0 до +5, проте на Сході буде холодніше – від 0 до -2. У районах з більш низькими температурами на дорогах може виникати ожеледиця.
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У Києві 20 листопада також варто чекати дощу і снігу, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла. Через низькі температури на дорогах можлива ожеледь і снігова «каша». Рух також ускладнить погана видимість. У зв'язку з цим синоптик порадила водіям по можливості пересісти на громадський транспорт.
Такі ж проблеми на дорогах виникнуть і в інших регіонах з низькими температурами, попередила синоптик.
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