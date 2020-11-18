Украинцы пока могут отдохнуть от осадков из-за мощного антициклона Thodo

Об этом в своем Facebook отметила синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на антициклон, погода завтра, 19 ноября, не обещает быть комфортной из-за другой воздушной массы, которая будет подпирать нашу страну с севера Европы и Северо-Запада.

Из-за этой воздушной массы сильный и неприятный ветер будет досаждать жителям западных и северных регионов.

"Об осадках поговорили-маловероятны. О ветре - до штормового в западных и северных областях, а еще и задует в Крыму на Приазовье", - продолжила Диденко.

Авторитетный синоптик также отметила, что на Востоке ожидаются морозы до -13 градусов.

"Температура воздуха ближайшей ночью будет щипать уже за нос и щеки: в восточных областях вероятно 7-13 градусов мороза! На остальной территории 0-5 градусов мороза. Завтра днем в Украине ожидается 0 + 5 градусов, на востоке до 3 градусов мороза. Отдельный температурный статус в четверг будет иметь западная наша часть, она обещает быть самой теплой: ночью -1 + 3 градуса, а днем +5+10 градусов", - добавила Диденко в своем микроблоге.

Эксперт также предупредила, что завтра местами будет гололедица, поэтому украинцам следует быть осторожными.

В Киеве, 19 ноября, днем температура составит +3, а ночью столбики опустятся до -2 градусов. А уже через день, в пятницу, в столицу вернутся дожди с мокрым снегом.

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