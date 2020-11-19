Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала сміливий образ в одних білих рукавичках

Модель є досить затребуваною манекенницею для багатьох брендів білизни. Тому в соціальній мережі Instagram дівчина досить часто показує сміливі кадри з фотосесій, на яких позує практично без одягу. Нерідко Демі показує себе і зовсім без білизни, щоб звернути на себе більше уваги фанатів.

Так як Роуз пишається своєю фігурою і відмовляється худнути, вона вважає, що виглядає чудово. Навіть на публіці і під час світських заходів вона з'являється в одязі, яку насилу можна назвати пристойною: сіточка, глибокі декольте і розрізи ледь не до талії зовсім не приховують її тіло.

На одному з фото Демі взагалі показала себе в одних білих рукавичках. Завдяки правильно підібраній позі Роуз приховала зайве, але не змогла повністю прикрити груди, що стало причиною бурхливих обговорень в мережі.

"Рухай руками; така красива 💗; Мені нудно, але це фарбує мій вечір; абсолютно дивовижна дівчина💝; Богиня😘 😘; ти красиву квітку ..... ти розпустився .... і як !!!!; Так мило💓 🌹; вау !! Досить; Вау ти така красива; спасибі ... 🔥 Ти завжди мотивуєш мене ... бути собою ... Люблю тебе💟"»

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Роуз потрапила в лікарню, намагаючись фанатично скинути зайве і заробивши розлад харчової поведінки. Лише через кілька років вона зважилася змінити своє життя і зрозуміла, що її бюст не повинен був бути прихованим. Вже після лікування дівчина припинила сидіти на дієтах.

Тепер вона завжди демонструє всю себе у відвертих нарядах, заявляючи про те, що приймає себе такою, якою вона є і їй комфортно в своєму тілі. На фото видно, що модель виглядає спокусливо навіть в чорному топі після тренувань.

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