Американська фітнес-модель Ана Чері натягнула на свої великі принади крихітний купальник

Зірка часто ділиться в мережі секретами схуднення, в тому числі викладаючи кадри своїх тренувань, передає Politeka.net.

Попри активні заняття спортом, моделі вдається зберегти жіночні форми і сексапільність, від якої з розуму сходять чоловіки.

Після величезної популярності в Інтернеті, красуню стали запрошувати для зйомок в рекламних роликах. Зараз зірка володіє власним спортзалом і випускає власну лінію одягу для занять спортом.

Красуня постійно хвалиться у своєму Instagram ідеальними формами і вигинами.

Так, цього разу Ана опублікувала сторіс, в яких одягла крихітне рожеве бікіні, що ледь прикривало її великі принади.

Зірка одягла кілька золотих ланцюжків, що привертали все більше уваги до її форм, це заворожує.

На плечі Ана накинула, ймовірно, парео. Макіяж з рожевим відтінком і чорні стрілки виглядали неймовірно, підкресливши красу моделі.

Нагадаємо, Ана Чері натягнула на свої груди тісний топік, а на пружні сідниці - вузькі лосини.

Красуня записала в такому вбранні сторіз. Вона повернулася до камери напівбоком, щоб показати шикарну п'яту точку, яка після довгих років тренувань стала виглядати дуже спокусливо.

Модель грайливо потрусила своєю пишною красою.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері блиснула сідницями в рожевих джинсових шортах з величезними рваними розрізами і доповнила образ білою обтягуючою майкою. Вирізи на інтимному місці фітнес-моделі стали родзинкою на фото, адже показали її тіло з нового і сміливого ракурсу.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні