Американская фитнес-модель Ана Чери натянула на свои большие прелести крохотный купальник

Звезда часто делится в сети секретами похудения, в том числе выкладывая кадры своих тренировок, передает Politeka.net.

Несмотря на активные занятия спортом, модели удается сохранить женственные формы и сексапильность, от которой с ума сходят мужчины.

После огромной популярности в интернете, красотку стали приглашать для съемок в рекламных роликах. Сейчас звезда владеет собственным спортзалом и выпускает собственную линию одежды для занятий споротом.

Красотка постоянно хвастается в своем Инстаграм идеальными формами и изгибами.

Так, в этот раз Ана опубликовала сторис, в которых надела крохотное розовое бикини, едва прикрывавшее ее большие прелести.

Звезда надела несколько золотых цепочек, привлекавшие все больше внимания к ее формам, это завораживает.

На плечи Ана накинула, вероятно, парео. Макияж с розовым оттенком и черные стрелки выглядели невероятно, подчеркнув красоту модели.

Напомним, Ана Чери натянула на свою грудь тесный топик, а на упругие ягодицы - узкие лосины.

Красотка записала в таком наряде сториз. Она повернулась к камере полубоком, чтобы показать шикарную пятую точку, которая после долгих лет тренировок стала выглядеть очень соблазнительно.

Модель игриво потрусила своей пышной красотой.

Ранее сообщалось, что Ана Чери блеснула ягодицами в розовых джинсовых шортах с огромными рваными разрезами и дополнила образ белой обтягивающей майкой. Вырезы на интимном месте фитнес-модели стали изюминкой на фото, ведь показали ее тело с нового и смелого ракурса.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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