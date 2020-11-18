Українці поки що можуть відпочити від опадів через потужний антициклон Thodo

Про це у своєму Facebook зазначила синоптик Наталка Діденко.

Незважаючи на антициклон, погода завтра, 19 листопада, не обіцяє бути комфортною через іншу повітряну масу, яка підпиратиме нашу країну з півночі Європи та північного заходу.

Через цю повітряну масу сильний та неприємний вітер докучатиме мешканцям західних та північних регіонів.

"Про опади поговорили - малоймовірні. Про вітер - до штормового у західних та північних областях, також, а ще й задуватиме в Криму на Приазов'ї", - продовжила Діденко.

Авторитетний синоптик також зазначила, що на Сході очікуються морози до -13 градусів.

"Температура повітря найближчої ночі щипатиме вже за носа й щоки: у східних областях ймовірно 7-13 градусів морозу! На решті території 0-5 градусів морозу. Завтра вдень в Україні очікується 0+5 градусів, на Сході до 3 градусів морозу. Окремий температурний статус у четвер матиме західна наша частина, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів", - додала Діденко у своєму мікроблозі.

Експерт також попередила, що завтра місцями буде ожеледиця, тому українцям слід бути обережними.

У Києві, 19 листопада, вдень температура становитиме +3, а вночі стовпчики опустяться до -2 градусів. А вже через день, у п'ятницю, до столиці повернуться дощі з мокрим снігом.

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