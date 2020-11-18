Ані Лорак показала себе під час інтерв'ю в ніжній сукні в обтяжку
Відома українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На новому фото Лорак відображена під час інтерв'ю російським телеканалам. Співачка стоїть перед журналістами, які вже встигли озброїтися мікрофонами і камерами. На ній стильне коротке плаття в обтяжку ніжно-пудрового відтінку. Його широкий чорний пояс дозволив Лорак підкреслити свою тонку талію.
Доповнити образ співачка вирішила завитим волоссям і макіяжем в нюдових тонах. При цьому в коментарях звернули увагу на те, що незважаючи на ніжні відтінки, на обличчі у співачки дуже багато косметики. Ймовірно, це пов'язано з тим, що макіяж наносився спеціально для зйомок. Також можна помітити, що обличчя знаменитості на фото виглядає трохи неприродно.
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Люди активно обговорюють фото зірки.
"Ну яка красуня", "найпрекрасніша посмішка. Кароліночка посміхайтеся завжди. Вам дуже йде", "скільки макіяжу", "Кароліночка, ви така красива. Дивишся і настрій піднімається. Принада. Чекаю Ваших виступів в новорічну ніч", "лялечка", "вже як трансвестит з Таїланду", "улюблена кучерява", "не можу надивитися цією красою, ну дуже красива!", "3 кг штукатурки на хлібальнику. Кошмар", - пишуть люди.
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