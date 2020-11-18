Ані Лорак показала себе під час інтерв'ю в ніжній сукні в обтяжку

Відома українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Лорак відображена під час інтерв'ю російським телеканалам. Співачка стоїть перед журналістами, які вже встигли озброїтися мікрофонами і камерами. На ній стильне коротке плаття в обтяжку ніжно-пудрового відтінку. Його широкий чорний пояс дозволив Лорак підкреслити свою тонку талію.

Доповнити образ співачка вирішила завитим волоссям і макіяжем в нюдових тонах. При цьому в коментарях звернули увагу на те, що незважаючи на ніжні відтінки, на обличчі у співачки дуже багато косметики. Ймовірно, це пов'язано з тим, що макіяж наносився спеціально для зйомок. Також можна помітити, що обличчя знаменитості на фото виглядає трохи неприродно.

Люди активно обговорюють фото зірки.

"Ну яка красуня", "найпрекрасніша посмішка. Кароліночка посміхайтеся завжди. Вам дуже йде", "скільки макіяжу", "Кароліночка, ви така красива. Дивишся і настрій піднімається. Принада. Чекаю Ваших виступів в новорічну ніч", "лялечка", "вже як трансвестит з Таїланду", "улюблена кучерява", "не можу надивитися цією красою, ну дуже красива!", "3 кг штукатурки на хлібальнику. Кошмар", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лорак здивувала відвертим зізнанням, співачку чекають в Україні: "Це буде найщасливіший день!".

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