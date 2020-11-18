Ани Лорак показала себя во время интервью в нежном платье в обтяжку

Известная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Лорак запечатлена во время интервью российским телеканалам. Певица стоит перед журналистами, которые уже успели вооружиться микрофонами и камерами. На ней стильное короткое платье в обтяжку нежно-пудрового оттенка. Его широкий черный пояс позволил Лорак подчеркнуть свою тонкую талию.

Дополнить образ певица решила завитыми волосами и макияжем в нюдовых тонах. При этом в комментариях обратили внимание на то, что несмотря на нежные оттенки, на лице у певицы очень много косметики. Вероятно, это связано с тем, что макияж наносился специально для съемок. Также можно заметить, что лицо знаменитости на фото выглядит немного неестественно.

Люди активно обсуждают фото звезды.

«Ну какая красотка», «Самая прекрасная улыбка. Каролиночка улыбайтесь всегда. Вам очень идёт», «Сколько макияжа», «Каролиночка, Вы такая красивая. Смотришь и настроение поднимается. Прелесть. Жду Ваших выступлений в новогоднюю ночь», «Куколка», «Уже как трансвестит из Таиланда», «Любимая кудряшка», «Не могу насмотреться этой красотой, ну очень красивая!», «3 кг штукатурки на хлебальнике. Кошмар», - пишут люди.

Напомним, Лорак удивила откровенным признанием, певицу ждут в Украине: "Это будет самый счастливый день!".

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