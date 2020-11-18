Ани Лорак показала себя во время интервью в нежном платье в обтяжку
Известная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новом фото Лорак запечатлена во время интервью российским телеканалам. Певица стоит перед журналистами, которые уже успели вооружиться микрофонами и камерами. На ней стильное короткое платье в обтяжку нежно-пудрового оттенка. Его широкий черный пояс позволил Лорак подчеркнуть свою тонкую талию.
Дополнить образ певица решила завитыми волосами и макияжем в нюдовых тонах. При этом в комментариях обратили внимание на то, что несмотря на нежные оттенки, на лице у певицы очень много косметики. Вероятно, это связано с тем, что макияж наносился специально для съемок. Также можно заметить, что лицо знаменитости на фото выглядит немного неестественно.
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Люди активно обсуждают фото звезды.
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