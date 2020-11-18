Українцям анонсували чергові обмеження на карантині

Про це у своєму Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна скоро розпочне використовувати технології, які вже запроваджені у Великій Британії.

Зокрема, українців пускатимуть до публічних місць, у тому числі до ТРЦ, лише після сканування спеціальних QR-кодів.

"QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують та розміщують самі заклади. Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, якщо через деякий час людина захворіла на китайский вірус, то усі інши відвідувачі, які перебували у приміщенні, будуть проінформовані.

"Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею будуть приходити відповідні сповіщення. Зараз таку систему повною мірою почала реалізовувати Велика Британія", - додав очільник Кабміну.

Також він анонсував впровадження автоматичних штрафів за порушення самоізоляції.

"Вдосконалення застосунку «Вдома» з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції", - підсумував Шмигаль.

Але нововведення лише розлютили українців, які оставили гнівні коментарі під дописом прем'єра.

"Дій вдома не працює, які автоматичні штрафи?", "Бюджет тощій, тому й автоматичні штрафи. Які ж ви ниці....", "Якщо б Ви це реалізували 6 місяців тому це було б бомбезно. А зараз це вже нічого не дасть...", "Та не спішіть так. Ще півроку можна почекати", "От чому Ви не слухаєте прості поради ?? Скринінг температури тіла при вході в гіпермаркети , РК, ТК - треба було ще 9 місяців по тому", "За 8 місяців нічого не зробили, 35 млрд COVID фонду закатали в дороги, саме тому не проводиться перевірка витрат коштів з фонду", "Чому Україна не може зробити свою вакцину? Де будемо закуповувати? Який порядок вакцинації? Хто буде розказувати про вакцину?", "Що ви робили 6 місяців?! Де кисневі апарати?", - написали вони під публікацією.

Нагадаємо, що дикі штрафи в 170 тисяч гривень обрушилися на українців, кого покарають