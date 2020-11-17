Украинская певица Олья Полякова раскрыла секрет своей уникальности и успеха

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице фото, на котором предстала в новом откровенном образе. Она нарядилась в ярко-красное платье из латекса, изюминкой которого стало смелое декольте - узкие ремешки с пряжками сделали акцент на соблазнительной груди Поляковой в угловатых чашечках бюста. Дополнительного шарма артистке придали пышная прическа и очень короткий подол платья.

"Друзья, сообщаю вам радостную новость, я стала звездным детективом шоу «Маска», премьера которого состоится очень скоро в эфире @kanalukraina", - сообщила Полякова в описании. - "Почему именно детективом? Потому что быть участником мне было бы сложно. Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется десять человек и скажет, что это Оля Полякова. Так что ждите много сюрпризов в ближайшее время".

Пользователи социальной сети пришли в восторг от нового имиджа певицы и восхитились ее достижениями в комментариях:

"Ну кто ж как не вы😍 ведь лучше вас нет никого"; "шикарнейшая новость👏🏼 поздравляю"; "Оля, красотка 😍"; "Вы правы! Вас хоть во что не одень - ни с кем не перепутать)"; "Как куколка! Приятно смотреть 💋".

Ранее Оля Полякова угодила в громкий скандал, выступив в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым. Негодование вызвал пост российского певца в соцсети, на котором запечатлена теплая встреча артистов. Сама Полякова отреагировала на войну хейта и заявила в видеообращении:

"Это уже просто смешно... Вспомните, что я - русскоязычная певица и пою по-русски. И буду выступать там, где меня ждут, и где я нужна".

Напомним, Киркорова застукали на отдыхе со знаменитой украинкой: "Воссоединение Украины и России".

Как сообщала Politeka, Полякова без макияжа поразила пикантными фото с дочерью: «Украинские Кардашьян».

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