Известная украинская певица Злата Огневич показала себя во всей красе, разместив новое фото в соцсетях

Как сообщает Politeka, исполнительница всегда привлекает к себе внимание яркой внешностью, эпатажными образами и природной красотой.

Так и на этот раз Злата сфотргафировалась на фоне городского пейзажа. На девушке платье стального цвета, джинсовая курточка, которую она приспустила с плеч и серая шляпа. Волосы Огневич распущены.

Звезда пожаловала на морозы, установившиеся в Украине, но тут же нашла от них "рецепт", которым и поделилась со своими многочисленными поклонниками.

"Сегодня за окном настоящий мороз 🥶 Хотя, по равнению с Антарктидой- у нас здесь просто Африка ))) Предлагаю поднимать себе настроение встречами с друзьями, можно устроить такую себе вечеринку дома и приготовить вкусную еду ( после коронавируса, я теперь понимаю- какая же это роскошь- вновь ощущать ароматы 😅😌😻) Так вот, можно устроить Pizza 🍕 Party!

Мой любимый рецепт пиццы:

• 4 вида сыра 🧀

• двойная порция шампиньонов ( сырые и пастеризованные )

• томаты черри 🍅

• немного зелени, корнишоны

• и конечно же томатный СОУС! Основа всего)) Его делаем из свежих томатов! Добавляем базилик, хмели- сунели, микс перцев, сушеный+свежий чеснок 🧄 и чуточку 🤏 орегано 🌿", – написала исполнительница.

Поклонники в комментариях поблагодарили Злату Огневич за подсказку, как справиться с морозами и в очередной раз выразили восхищение внешностью певицы.

"Невероятно милая😍 🔥🔥🔥🔥🔥 Красотка Zlata🙏 У вас завжди дуже класні фотосети, Злата! Эффектный образ!!! 👏👏👏 Очень красивая)))))😍😍😍 ", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Злата позировала в кружевном белье. Звезда стояла и соблазнительно выгиналась, демонстрируя точеную фигуру и самые пикантные места. Волосы у красотки были распущены, а показалась Огневич среди прозрачной ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком

А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение

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