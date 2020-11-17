Після місцевих виборів постачальники вирішили різко підвищити тарифи на опалення

Як повідомляє Politeka.net, регіональні компанії вже готуються накрутити ціни до кінця 2020 року. Так у Запорізькій області збираються підняти вартість газу з 1339 гривень до 1448 гривень за гігакалорію (на 8%). У листопаді влада Полтавщини теж планує обговорити підвищення, комунальники очікують подорожчання мінімум на 10%.

Ольга Бабій з НКРЕ розповіла виданню "Страна", що комісією схвалена ціна в 6,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. Варто відзначити, що минулої весни затвердили ціну в 3850 гривень за куб - виходить плюс 2600 гривень за опалення. Раніше Нацкомісія зберегла спеціальні ціни в цьому опалювальному сезоні, завдяки цьому тарифи будуть рости повільніше, ніж того вимагають ринкові умови.

За словами Ольги Бабій, цінник офіційно ще не затверджений, його ще потрібно обговорити з ліцензіатами. Однак якщо процедура пройде швидко, газ може різко подорожчати вже з першого грудня, а платіжки з підвищеними сумами споживачі отримають вже на католицьке Різдво.

Деякі регіони відмовляються підвищувати ціни, наприклад, в Черкасах залишили тариф на рівні 3850 гривень за тисячу кубів, але таких поки одиниці. Тим часом, багато постачальників вимагають враховувати не тільки вартість газу, але і зарплати співробітників.

"У багатьох в тарифі закладені зарплати технічного персоналу (електрики, слюсарі, водії та ін.) на рівні 7,5-8,5 тисяч, але в реальності таким фахівцям платять вже по 15-16 тисяч і більше", - пояснила Бабій.

Якщо зарплатну складову включать в тариф, опалення обійдеться українцям ще дорожче. У цінниках на тепло частка зарплат становить 10%, на постачання газу - 40%. При цьому співробітники компаній-постачальників часто скаржаться на низькі виплати.

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