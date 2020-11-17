З початку 2020 року ціни на деякі види продуктів зросли вполовину

Мова про борошно, олію і цукор - складові солодощів, які, за прогнозами експертів, вже до кінця місяця подорожчають на 10%. Про це повідомляється в сюжеті телеканалу "Україна 24", пише Golos.ua.

За словами виробників, тільки за останній місяць їх втрати склали 40 млн гривень. Тому немає іншого виходу, тільки як переглянути ціни на продукцію. В першу чергу, це торкнеться соціальнаой кондитерки - галетного, затяжного, цукрового печива і крекерів, оскільки борошно займає велику частку в їх собівартості.

Економіст Олег Пендзина припускає, що частина солодощів взагалі зникне з ринку - нібито виробники відмовляться від їх виробництва, так як одночасно з підвищенням цін на складові, знижується ще й купівельна спроможність населення. Тому виробники опиняться перед вибором: не виготовляти те, чого не купують, і чекати, поки українці стануть багатшими, або працювати собі в збиток.

Також Пендзина прокоментував вплив неврожаю цукрових буряків на ринок солодощів. Очевидно, що гряде збільшення собівартості цукру: експерти прогнозують подорожчання на 8-9%.

Раніше ми повідомляли про підвищення цін на соціально значущі продукти - через вплив епідемії і останніх рішень Кабміну про "карантин вихідного дня". Наприклад, борошно підскочить на 10%, і замість 33 гривень за два кілограми українцям доведеться викладати 36,25 грн. Разом з тим подорожчає хліб - плюс 1-2 гривні за буханець.

Злетять ціни й на макаронні вироби. Вермішель, яка зараз продається за 15,29 гривень, відпускатимуть по 16,59.

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