С начала 2020 года цены на некоторые виды продуктов выросли вполовину

Речь о муке, масле и сахаре - составляющих сладостей, которые, по прогнозам экспертов, уже к концу месяца подорожают на 10%. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина 24", пишет Golos.ua.

По словам производителей, только за последний месяц их потери составили 40 млн гривен. Поэтому нет другого выхода, только как пересмотреть цены на продукцию. В первую очередь, это коснется социальнаой кондитерки - галетного, затяжного, сахарного печенья и крекеров, поскольку мука занимает большую долю в их себестоимости.

Экономист Олег Пендзина предполагает, что часть сладостей вообще исчезнет с рынка - якобы производители откажутся от их производства, так как одновременно с повышением цен на составляющие, снижается еще и покупательная способность населения. Поэтому производители окажутся перед выбором: не изготовливать то, чего не покупают, и ждать, пока украинцы станут богаче, или работать себе в убыток.

Также Пендзина прокомментировал влияние неурожая сахарной свеклы на рынок сладостей. Очевидно, что грядет увеличение себестоимости сахара: эксперты прогнозируют подорожание на 8-9%.

Ранее мы сообщали о повышении цен на социально значимые продукты - из-за влияния эпидемии и последних решений Кабмина о "карантине выходного дня". К примеру, мука подскочит на 10%, и вместо 33 гривен за два килограмма украинцам придется выкладывать 36,25 грн. Вместе с тем подорожает хлеб - плюс 1-2 гривны за буханку.

Взлетят цены и на макаронные изделия. Вермишель, которая сейчас продается за 15,29 гривен, будут отпускать по 16,59.

Напомним, о резком скачке цен на продукты и услуги, украинцев добили новыми цифрами: "В два раза..."

Как сообщала Politeka, цены и тарифы зашкалят сразу после выборов, украинцам пора готовиться