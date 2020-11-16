Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло майже прозорій білизні

Фітнес модель досить довгий час після поїздки на Мальдіви ділиться яскравими фото і відео. При цьому Ана намагається не копіювати образи і кожен раз показує фігуру в нових бікіні. За кілька днів відпочинку на райських островах дівчина, схоже, встигла відзняти багато матеріалу.

У свою чергу на фан-акаунтах зірки публікують більш сміливі і цікавлять шанувальників кадри. Ана любить зніматися у фотосесіях в нових стилях, тому нерідко роздягається на камеру і показує, як вона виглядає без білизни і в найзухваліших позах.

Наприклад, на одному з таких фото Чері приховала бюст і сідниці лише тому, що позувала до камери боком, спустивши тоненькі лямки і без того прозорого боді, зробленого з чорних мережив.

«Мені дуже подобається, це правда сміливо; 🙌🏻; Gorgeousssss baby; Ти неймовірний людина; Здається ми знайшли справжній вогонь🔥🔥🔥; Така красива; Красиво ❤️; дуже искушающий вид😍😍🔥🤤; богиня🤤🤤😍; Красиво 🔥🔥; як можна не захоплюватися цією чудовою богинею любові😍😍😍; Ідеально 🔥; Буквальний ангел! ✨✨; 😍🔥😋»,

Ми також писали, що кілька тижнів тому Ана вперше за довгий час вирушила на Мальдіви і по поверненню з райських островів продовжує ділитися сонячними добірками фото і відео. Цього разу вона показала, як веселилася на пляжі і розважалася на водних гойдалках.

Дівчина приміряла крихітний бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою на гойдалках для залучення уваги. Як правило, модель постійно акцентує увагу на сідницях, якими дуже пишається.

"Коли буде похмуро, нехай буде сонце! ☀ ️ брыз бризки і гойдалки у вихідні! З п'ятницею подивіться мою біографію, щоб побачити повне відео!",- написала Ана.

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