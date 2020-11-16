Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело почти прозрачном белье

Фитнес модель довольно долгое время после поездки на Мальдивы делится яркими фото и видео. При этом Ана старается не копировать образы и каждый раз показывает фигуру в новых бикини. За несколько дней отдыха на райских островах девушка, похоже, успела отснять много материала.

В свою очередь на фан-аккаунтах звезды публикуют более смелые и интересующие поклонников кадры. Ана любит сниматься в фотосессиях в новых стилях, поэтому нередко раздевается на камеру и показывает, как она выглядит без белья и в самых дерзких позах.

К примеру, на одном из таких фото Чери скрыла бюст и ягодицы лишь потому, что позировала к камере боком, спустив тоненькие лямки и без того прозрачного боди, сделанного из черных кружев.

«Мне очень нравится, это правда смело; 🙌🏻; Gorgeousssss baby; Ты невероятный человек; Кажется мы нашли настоящий огонь🔥🔥🔥; Такая красивая; Красиво ❤️; очень искушающий вид😍😍🔥🤤; богиня🤤🤤😍; Красиво 🔥🔥; как можно не восхититься этой чудесной богиней любви😍😍😍; Идеально 🔥; Буквальный ангел! ✨✨; 😍 Богиня, куда ты?🔥😋»,

Мы также писали, что несколько недель назад Ана впервые за долгое время отправилась на Мальдивы и по возвращению с райских островов продолжает делиться солнечными подборками фото и видео. В этот раз она показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.

Девушка примерила крошечный бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.

«Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные! С пятницей посмотрите мою биографию, чтобы увидеть полное видео!», - написала Ана.

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