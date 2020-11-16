Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело почти прозрачном белье
Фитнес модель довольно долгое время после поездки на Мальдивы делится яркими фото и видео. При этом Ана старается не копировать образы и каждый раз показывает фигуру в новых бикини. За несколько дней отдыха на райских островах девушка, похоже, успела отснять много материала.
В свою очередь на фан-аккаунтах звезды публикуют более смелые и интересующие поклонников кадры. Ана любит сниматься в фотосессиях в новых стилях, поэтому нередко раздевается на камеру и показывает, как она выглядит без белья и в самых дерзких позах.
К примеру, на одном из таких фото Чери скрыла бюст и ягодицы лишь потому, что позировала к камере боком, спустив тоненькие лямки и без того прозрачного боди, сделанного из черных кружев.
"Скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...", фото
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Покупка долларов запрещена, Нацбанк ошеломил решением: "После ужесточения карантина..."
Новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"
«Мне очень нравится, это правда смело; 🙌🏻; Gorgeousssss baby; Ты невероятный человек; Кажется мы нашли настоящий огонь🔥🔥🔥; Такая красивая; Красиво ❤️; очень искушающий вид😍😍🔥🤤; богиня🤤🤤😍; Красиво 🔥🔥; как можно не восхититься этой чудесной богиней любви😍😍😍; Идеально 🔥; Буквальный ангел! ✨✨; 😍 Богиня, куда ты?🔥😋»,
Мы также писали, что несколько недель назад Ана впервые за долгое время отправилась на Мальдивы и по возвращению с райских островов продолжает делиться солнечными подборками фото и видео. В этот раз она показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.
Девушка примерила крошечный бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.
«Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные! С пятницей посмотрите мою биографию, чтобы увидеть полное видео!», - написала Ана.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье