Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", в рваних білих брюках показала незвичайний образ

Знаменита модель постійно епатує публіку жаркими образами, які приміряє для своїх фото. Дівчина любить показувати тіло у всій красі, тому рідко приховує бюст від поглядів шанувальників. Навіть на червоній доріжці, відвідуючи будь-який захід, Демі блищить в прозорих сукнях, відкритих нарядах без білизни або занадто коротких спідницях.

Роуз комплексувала через фігуру в дитинстві, але з часом зрозуміла, що шостий розмір бюста швидше гідність, ніж недолік. Тому завжди балує фанатів в Instagram кадрами, на яких вона в крихітних ліфчиках, ледь приховують бюст. На фото, як видно, Роуз знає, чим вражати шанувальників.

Демі з'явилася в білих брюках з безліччю вирізів на стегнах і показала груди в нюдовом ліфі на тонких зав'язках.

Ось що пишуть в мережі:

"Дуже шикарна красуня🖐; Супер; вона прямо таки розбиває серце, не можна відірватися💘; яка молода Кобилка🐴, покататися б на цій ковбойші🤠 🤠; добрий день, мадам🙇 🏾 🎩; б'юся об заклад, ви отримуєте масу компліментів, демонструючи своє тіло в Інтернеті, чи не так? Яка сумна життя; а Показати більше нічого😂; Ура так чертовски жарко; красиве тіло; я люблю верх. Не знизу; Мила, ти виглядаєш чудово".

Ми також писали, щоб привертати увагу до себе і отримувати якомога більше компліментів, Демі намагається показувати тільки кращі фото з останніх фотосесій. Найчастіше її зйомки проходять на природі біля узбережжя.

Так як Роуз обожнює засмагати, вона надягає максимально відкриті бікіні і вражає при цьому розміром своїх достоїнств. Модель вже не раз підкреслювала, що вона не хоче приховувати тіло, так як її краса натуральна і вона ніколи не робила пластики.

У підлітковому віці Демі навіть опинилася в лікарні, так як комплексувала через занадто пишних розмірів. Довівши себе фактично до анорексії, вона вирішила, що з цим треба закінчувати і пройшла лікування.

Тепер Роуз уникає дієт,але зовсім не бентежиться. У відкритому чорному бікіні без принтів дівчина виглядала досить спокусливо, а такого ж кольору капелюх з великими каменями надала її образу нотку зухвалості.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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