Українців попередили про можливе підвищення ціни на газ
Про це в ефір телеканалу 1+1 розповіла член НКРЕКП Ольга Бабій.
За її словами, на тлі підвищення ціни на блакитне паливо, яка формує половину вартості доставки, можуть бути переглянуті тарифи на розподіл газу облгазів і міськгазів для споживачів з січня 2021 року.
Бабій попередила, що тенденція зростання ціни на газ спостерігалася протягом останніх місяців, але вона навряд чи продовжитися в новому році.
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Однак, як заявила член НКРЕКП, тарифи на розподіл блакитного палива можуть зрости внаслідок подорожчання газу.
"Ми отримуємо окремо дві платіжки за газ. Ціна за розподіл газу може підвищитися і на вартість розподілу вплине саме та ціна газу (після осіннього підвищення-ред.)", - попередила Бабій і додала, що в структурі тарифу на розподіл 50% вартості газу як такого. А в тарифі, який діє зараз, закладена ціна блакитного палива до його підвищення.
"Тобто, якщо для розподільних компаній, як і для побутового споживача, ціна зросла, значить і тариф на розподіл зросте. Тому що в чинному тарифі на розподіл ціна газу закладена на рівні весняних цін», - резюмувала експерт в ефірі українського телеканалу.
Раніше ми попереджали, що українцям можуть відключити газ вже з 1 січня, і під удар потраплять побутові споживачі, у яких не встановлені лічильники на паливо.
Але експерти попереджають, що облгази не зможуть масово відключати блакитне паливо, оскільки сьогодні в Україні ще багато побутових споживачів без лічильників.
І на сьогоднішній день лічильник на газ невигідний тим, у кого в квартирі прописано один-дві людини, а за фактом проживає більше.
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