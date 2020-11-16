В українському законодавстві передбачена компенсація населенню витрат на купівлю та встановлення лічильників природного газу
Як інформує Politeka з посиланням на УНІАН, компенсація передбачена за рахунок тарифу на розподіл газу.
"Побутові споживачі природного газу можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу з подальшою компенсацією витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу", – заявили в Міністерстві енергетики України.
Видання уточнює, що безкоштовна установка лічильників, у зв'язку з тим, що бюджетні кошти на це зараз не виділяються, можлива лише за рахунок облгазів і міськгазів, тобто тих організацій, які займаються розподілом "блакитного палива".
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Крім того, у відомстві заявили про необхідність перегляду норми споживання газу для тих українців, у яких лічильники досі не встановлені. На сьогоднішній день таких домогосподарств - 2,3 мільйона.
Раніше ми повідомляли, що згідно із законом, вже через півтора місяці побутові споживачі, у яких немає лічильника на газ, залишаться без палива.
Тому українцям в терміновому порядку потрібно подати заявку на установку обладнання і чекати своєї черги. Але побутові споживачі можуть і за свій рахунок придбати лічильник, який буде встановлений потім в найкоротші терміни.
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