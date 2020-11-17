Деякі знаменитості не тільки можуть похвалитися своєю стрункістю, але й довжиною ніжок

Зірки з довгими ногами завжди справляють незабутнє враження на чоловічу стать, пише Politeka.net. Мало того, що ці знаменитості немаленького зросту, вони ще й люблять подовжувати свої досконалості довгими підборами або шпильками.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зі зростом у 180 сантиметрів заворожує своїми досконалими кінцівками. Зірка зізналася, що в дитинстві страждала від образ однолітків через свій зріст, проте пізніше "плюнула" на це і полюбила себе.

Такий же зріст у співачки MARUV. Зірка просто вражає епатажними нарядами в чоботях на шпильках. Її ноги здаються нескінченними.

Довгонога блондинка Світлана Лобода зі зростом 174 сантиметри постійно розбурхує своїх шанувальників знімками на шпильках або без, але при цьому у всій красі демонструючи рівні ніжки.

Співачка Ольга Полякова зі зростом 180 см постійно з'являється на довжелезних підборах. Від цієї красуні відірвати погляду просто неможливо.

Дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренко, виросла до 177 сантиметрів. Варто відзначити, що красуня завоювала престижний титул «Міс Україна-2016».

Солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха зі зростом 172 сантиметри не може не захопити ідеальними формами в купальниках, де показує стрункі кінцівки у всій красі.

Зріст колишньої "віагринки", учасниці шоу "Танці з зірками" Санти Дімопулос - 173 см. Фігурі і стрункості цієї молодої матусі двох дітей можна тільки позаздрити.

Майже такий же зріст в іншої екс-солітсткі "ВІА Гри" Віри Брежнєвої - 172 сантиметри.

Зріст пекучої красуні з довгими ногами, Насті Каменських, 175 см. Зірка виглядає просто неймовірно.

Нагадаємо, що MARUV позбулася латексу і вульгарності і вразила видом в колі сім'ї: "Боже, які ви...»

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