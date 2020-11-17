Некоторые знаменитости не только могут похвастаться своей стройностью, но и длиной ножек

Звезды с длинными ногами всегда производят неизгладимое впечатление на мужской пол, пишет Politeka.net. Мало того, что эти знаменитости немаленького роста, они еще и любят удлинять свои совершенства длинными каблуками или шпильками.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк с ростом в 180 сантиметров завораживает своими совершенными конечностями. Звезда призналась, что в детстве страдала от обид сверстников из-за своего роста, однако позже "плюнула" на это и полюбила себя.

Такой же рост у певицы MARUV. Звезда просто впечатляет эпатажными нарядами в сапогах на шпильках. Ее ноги кажутся бесконечными.

Длинноногая блондинка Светлана Лобода с ростом 174 сантиметра постоянно будоражит своих поклонников снимками на шпильках или без, но при этом во всей красе демонстрируя ровные ножки.

Певица Ольга Полякова с ростом 180 см постоянно появляется на длиннющих каблуках. От этой красотки оторвать взгляда просто невозможно.

Жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко, выросла до 177 сантиметров. Стоит отметить, что красотка завоевала престижный титул «Мисс Украина-2016».

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха с ростом 172 сантиметра не может не восхитить идеальными формами в купальниках, где показывает стройные конечности во всей красе.

Рост бывшей "виагринки", участницы шоу "Танці з зірками" Санты Димопулос - 173 см. Фигуре и стройности этой молодой мамочки двоих детей можно только позавидовать.

Почти такой же рост у другой экс-солитстки "ВИА Гры" Веры Брежневой - 172 сантиметра.

Рост жгучей красотки с длинными ногами, Насти Каменских, 175 см. Звезда выглядит просто невероятно.

Напомним, что MARUV избавилась от латекса и вульгарности и поразила видом в кругу семьи: «Боже, какие вы...»

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."