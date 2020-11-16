Дмитро Разумков передав повноваження спікера Верховної Ради через небезпечну хворобу
Як повідомляє Politeka.net, главу парламенту на час лікування буде заміщувати другий віце-спікер Олена Кондратюк з"Батьківщини". Про такі зміни Дмитро Разумков оголосив про час засідання Погоджувальної ради.
Нещодавно спікер Верховної Ради заразився китайським вірусом, і тепер змушений лікуватися. Одночасно з ним на лікарняний пішов перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
"Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити в такому форматі: ні вести засідання Погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної Ради, ні навіть голосувати", - пояснив Дмитро Разумков. - "Минулого тижня мною було видано розпорядження Про тимчасове покладання обов'язків на заступника голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк".
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Виконуюча обов'язки спікера тут же розкритикувала карантин вихідного дня і пов'язані з ним обмеження. Під час ради Олена Кондратюк заявила, що Кабміну не можна було вводити жорсткі заходи без узгодження з парламентом, тепер же бізнес знаходиться в нерівних умовах. Вона запропонувала найближчим часом розглянути перенесення введення касових апаратів для підприємців на 2022 рік.
Такий стан справ у Верховній Раді не сподобався багатьом українцям, які висловили своє обурення в мережі:
"Та краще відразу - Жені лисому"; "Хворий Зеленський повинен був передати свої повноваження Разумкову. Разумков передав повноваження якійсь Кондратюк. Тобто головнокомандувачем і в. о. президента у нас тепер якась Кондратюк?"; "Разумкову вистачило розуму залишитися вдома, а не в "Феофанії"; "Під час війни і епідемії вся верхівка самоусунулася від виконання своїх обов'язків".
Нагадаємо, все, що відомо про хворобу Зеленського, хто ще заразився і де будуть лікувати: "Зло повертається обов'язково...".
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